台中市議員吳呈賢31日表示，有民眾幫鄰居看顧「乾孫子」，雙方並無委任關係，莫名被開罰6000元，質疑社會局裁罰正當性。社會局指出，被檢舉人未申請居家式托育服務登記，卻收托幼童，每月收取1萬5000元，已違反《兒童及少年福利與權益保障法》。

吳呈賢指出，他接獲謝姓民眾陳情，指自己與乾兒子比鄰而居，因乾兒子夫妻臨時有工作，偶爾拜託他看顧孩子，竟被社會局認定為非法托育，以無保母執照為由開罰6000元，質疑親友之間難道不能臨時幫忙看顧小孩？

吳呈賢進一步表示，謝姓民眾是工廠老闆娘，並非兼職或全職保母，偶爾幫忙看顧「乾孫子」，雙方並無委任關係。至於乾兒子給予以數千至1萬元不等費用，是因要購買尿布、奶粉等嬰幼兒用品，均為實支實付，並非勞務報酬，質疑社會局裁罰正當性。

「不服可以去申訴！」社會局除要陳情人自行救濟，甚至還說要協助謝姓民眾取得保母執照。市議員吳呈賢、張彥彤、吳建德點名市府官員沒同理心！

社會局表示，接獲民眾檢舉後到場稽查，發現被檢舉人未申請居家式托育服務登記，卻收托1名2歲以下幼童，收托時間為每日7時30分至17時，已照顧10個月，每月收取1萬5000元，依違反《兒童及少年福利與權益保障法》裁處6000元罰款。

另被檢舉人稱是照顧「乾孫子」，對此，社會局也說明，「乾孫子」非民法親屬關係，不適用親屬照顧，若從事收托工作，須依規向社會局申請登記。