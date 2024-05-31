歐盟執委會本週五（31日）批准了義大利補貼意法半導體（STMicroelectronics）在西西里島建設一座價值50億歐元（約新台幣1764億元）晶圓廠，以用於生產電動車用的結能晶片。這也是《歐盟晶片法》（European Chips Act）實施以來首例，以期降低對亞洲供應鏈的依賴。

這座位於義大利西西里島卡塔尼亞（Catania）的晶圓廠將獲得來自羅馬的約20億歐元直接資助，用於生產用來提升電動車能源效率的晶片。

疫情期間的供應鏈中斷和中美貿易戰，加劇了對歐洲依賴亞洲晶片供應的擔憂，而紅海貿易路線的中斷則是又一次的衝擊，美國提供巨額激勵措施吸引晶片製造商，歐盟也推出了《歐盟晶片法》（European Chips Act）以應對。

歐盟反壟斷主管維斯塔格（Margrethe Vestager）表示，這個案例凸顯了歐盟想要確保供應鏈能力的決心：「這是向世界發出的重要信號，我們不會依賴單一供應商，因為這對我們非常重要。」

目前意法半導體是唯一獲得《歐盟晶片法》補助的公司，而英特爾和台積電在德國的主要計畫案仍在等待批准。但維斯塔格表示：「我確信其他國家也將很快獲得投資。」

義大利和法國政府是意法半導體的主要股東，持有27.51%的股份。新工廠將是該集團在該島上的第2個設施，義大利經濟發展部長烏爾索（Adolfo Urso）表示，新廠將創造3000個就業機會。

意法半導體將生產碳化矽（silicon carbide），這些晶片比標準矽晶片更成本更高，但因其高效、輕便和耐用而受到汽車製造商的青睞。

意法半導體執行長馬克·切里（Jean-Marc Chery）表示，碳化矽晶片將被廣泛採用，工廠將於2026年開始生產，並在2033年達到全面運營能力，該司是最大的碳化矽晶片製造商，客戶包括特斯拉。