睽違2年，小提琴家曾宇謙的獨奏會，攜手鋼琴名家羅漢．德．希爾法（Rohan De Silva），31日與6月1日在台北、6月2日在高雄，演出布拉姆斯小提琴奏鳴曲全集，包括〈G大調第一號小提琴奏鳴曲〉、〈A大調第二號小提琴奏鳴曲〉、〈d小調第三號小提琴奏鳴曲〉，以及選自《F.A.E》奏鳴曲的〈c小調詼諧曲〉。

羅漢．德．希爾法長年與小提琴巨擘帕爾曼合作，此次與曾宇謙並非首次合作，早在曾宇謙2015年獲獎後的首張獨奏專輯與獨奏會，就是邀請羅漢擔綱鋼琴與小提琴二重奏。相隔6年的再次合體，二人日前的彩排除了暢談疫情後的生活轉變與日常近況，也切磋音樂想法。

曾宇謙曾提到，能和樂迷分享布拉姆斯的作品，對他來說意義非凡。這場音樂會演奏布拉姆斯小提琴奏鳴曲全集不僅完成他的人生願望清單之一，更是作為他成長淬鍊的見證。

身為許多年輕學子心中的第一榜樣，31日於台北國家音樂廳的演出，果然現場見到許多家長帶著孩童前來，而中場休息才臨時決定的演後簽名會，更是吸引大批樂迷排隊守候。有小小樂迷興奮地說，他以曾宇謙的學琴歷程作為自我勉勵，期許自己也能演奏出動人的布拉姆斯。

曾宇謙和羅漢加碼多首安可曲，為了讓後面兩場的樂迷也有驚喜感，曾宇謙還特別拜託主辦單位先不要公佈。