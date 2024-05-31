賴清德總統今日晚間出席「2024台灣國際田徑公開賽開幕典禮」時指出，政府規劃成立「體育暨運動發展部」，希望透過組織變革，推動全民運動，提升體育運動專業，並促進運動產業發展，也期盼未來能多舉辦國際級賽事，讓臺灣選手能與國際一流選手互相交流，提升實力。

賴清德表示，「2024台灣國際田徑公開賽」明天將在台北田徑場正式登場，將有來自國際上18個國家、近600位一流選手同場競技，可說是精彩可期。他代表政府及人民祝福賽事圓滿成功，每位選手都能有最傑出的表現。

總統歡迎亞洲田徑總會達賴(Dahlan Jumaan Al-Hamad)主席及世界各國的貴賓來到臺灣，並感謝田徑協會多年來的努力，不僅讓賽事規模不斷變大，也讓賽事升級，這對臺灣非常重要，他也要在此向大家表達敬意。

賴清德指出，未來新政府會與大家共同努力，推動臺灣體育發展，並且規劃成立「體育暨運動發展部」，希望透過組織變革，推動全民運動，提升體育運動專業，促進運動產業發展。

賴清德說，未來預計每年將編列200億元體育預算，鼓勵舉辦國際級賽事，讓臺灣選手可以與國際一流選手互相交流，提升實力，並且能以運動會友，讓許多臺灣運動迷可以不必出國就能觀賞到一流選手的表現，這些都是我們共同的目標。