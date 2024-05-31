三重果菜市場因主體建築結構無法解決耐震能力、設施設備老舊等因素，新北市政府規畫異地重建，遷至蘆洲北側，引發三蘆居民不滿。農業局31日赴議會第四審查會專案報告，遭多位民進黨民代砲轟，市府先在市都委會提政策，後面才上網招標綜合規劃採購案，程序不嚴謹，質疑是「先畫靶再射箭」。

新北果菜公司總經理江惠貞報告指出，目前整合攤商意見，希望要建制5G系統、AI智慧系統、線上拍賣系統、智慧倉儲、無限射頻識別系統、場內交易系統、冷鏈物流及質譜儀檢驗室。

市議員顏蔚慈表示，蘆洲北側原先是規劃做公園，但農業局2020年3月30日市都委會第6次專案小組會議，才提出「銀河灣」計畫；又於4月30日上網招標「新北市蘆北地區河川空間立體化綜合規劃委託技術服務」採購案，金額高達5千萬，根本是「先射箭再畫靶」。

顏蔚慈說，正常是先做綜合規畫評估，才對外公布政策，沒想到農業局竟然順序相反，而且沒有跟蘆洲人辦公聽會，程序很不嚴謹。

市議員卓冠廷表示，三重果菜市場搬遷至蘆洲，辦完公展、公聽會後，市府稱接到人民的陳情，於是作出決定，逕行送交內政部審議。為何民代看到的版本，與送交內政部的版本不同，便不再辦公聽會說明，應有檢討空間。

市議員李宇翔指出，為何未做可行性評估，由於公展前後版本不一，民眾陳情應有書面紀錄，要求市府提供。市議員邱庭蔚說，希望相關局處不要背鍋，否則將去按鈴告發。

市議員李倩萍則說，從當初原地改建，到銀河灣計畫，而蘆南蘆北是蘆洲唯一待開發地區，希望規畫能真正符合地方需求。

對此，農業局說明，綜合規畫採購案是在2020年3月30日市都委會第6次專案小組前即簽准移採購處上網公告，系統於2020年4月1日公告，後因修正招標文件，才又於4月30日更正公告。