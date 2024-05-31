大陸財政部5月31日宣布，終 止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）134個原產於台灣進口商品的關稅減讓停止。中天新聞針對「年輕人對於中國大陸宣佈，終止ECFA134項關稅減讓，也很有感」進行街訪，結果，有年輕人認為，「斷ECFA，物價一定會上漲」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》5月31日派出記者針對「年輕人對於中國大陸宣布，終止ECFA 134項關稅減讓，也很有感」進行街訪。一位年輕人認為，「賴總統是台灣人民選出來的，就算他不是絕對多數，也是台灣人民的共識。所以我認為，當我們在選出賴總統或者是民進黨為多數執政的时候，我們就已經默認了。其實我們大家都知道嘛，賴總統是比蔡前總統是還要更激進一點的台獨分子，今天ECFA斷了，我覺得是非常正常的，也是我們應該要受到的一些代價。斷ECFA，物價一定會上漲」。

還有一位先生表示，「一定有人會跳出來調解的，因為馬英九前總統已經先到訪了，之後的話勢必企業家、政治家都會出面來協商，這是必然的。一定有協商空間，因為我們這麼多年面對大陸，大家都了解，他們都是先兵後禮， 都是這樣」。