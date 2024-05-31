2024年亞太小學數學奧林匹克競賽（APMOPS）25日在新加坡舉行，吸引來自澳洲、汶萊、印尼、馬來西亞、新加坡、韓國、台灣、泰國和菲律賓等國的上百位數學精英參賽。在激烈的競爭中，台灣代表隊5位參賽選手中有北市銘傳國小的杜丞睿、胡適國小的王淵筑以及私立新民國小王永杰3位同學獲得金牌，從眾多參賽者中脫穎而出。

亞太小學數學奧林匹克競賽是一項始於1990年的亞太地區國際數學競賽，已有34年的歷史。該賽事強調參賽者的邏輯思考能力及解題過程的表達，每年都吸引來自各國的傑出學生參加。

在台灣由國立台北教育大學數學暨資訊教育學系與新北市南山中學共同負責選手的培訓工作，多年來屢獲國際賽事的優異成績，贏得廣泛的國際肯定。由於2019年新冠疫情的影響，比賽一度停辦海外邀請賽，直到2023年重新舉行，使得久未參賽的台灣選手得以再次展現才能。

主辦單位新北市南山中學於28日舉行台灣區頒獎典禮，邀請500多位參與初賽後加入培訓的選手出席，一同分享獲獎同學在數學領域的學習經驗和心得，並共同慶祝參賽的樂趣與榮耀。

榮獲金牌的杜丞睿、王淵筑與王永杰均就讀於國小六年級。從小他們就對數字展現出濃厚的興趣，早早開始參與國內外各種數學競賽。

杜丞睿同學表示，參加APMOPS是一次很棒的經驗，在訓時思考很困難的數學題目，以及在考試時和各國高手一起競賽，都讓他打開數學的眼界，也幫助他成為更好的自己。

王淵筑同學十分謝謝吳清福老師以及黃少遠老師的大力幫忙，讓他有機會在此次賽事順利得到金牌，王永杰同學則對有機會參與國際賽事非常開心，尤其在一次次犧牲假日的培訓中，挑戰困難的題目、改進缺點，是在決賽中獲得金牌重要因素。

此外，未能獲獎的莊凡霆與黃宥愷兩位選手都表示感謝爸媽的大力支持，讓他們有機會能與新加坡跟各國好手交流，提高數學能力、認識到許多數學好手是非常值得的寶貴經驗。

負責培訓的南山中學吳清福表示，在競賽前4個月，指導老師與小選手們利用周末進行密集訓練。經過這段時間的努力和鑽研，他們無論是否獲得金牌，已展現出值得稱讚的不懈努力和積極學習態度，是非常值得肯定的。