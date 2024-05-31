臺北市大安區學府里基隆路3段155巷176弄東側附近山坡老舊聚落較不穩定的地理特性影響，每逢颱風、洪汛期間居民安全可能因此受到威脅，為提升民眾防災意識及強化災時應變能力，臺北市大安區公所於今(31日)上午10時在聚落舉辦「臺北市大安區113年度山坡地老舊聚落疏散避難演練」。

今日的演練，模擬於颱風警報發佈時，由消防局消防車沿線提醒居民做好防颱措施，學府里里鄰災害應變小組及防災士進行事前巡檢工作、張貼防颱公告，並協助易積淹水住戶架設防水閘門，大安區錦華里跨里支援積淹水戶抽水，企業防災合作備忘錄簽署夥伴–新藝成造樣有限公司排除路樹傾倒障礙；累積雨量已達300毫米黃色警戒值，通知並宣導里民進行疏散避難準備，並通知里鄰系統至轄內查看災情及災害潛勢區行動不便民眾弱勢族群疏散；累積雨量已達400毫米紅色警戒值，區災害應變中心指揮官指示成立現場指揮站，指揮疏散任務編組進行保全住戶疏散工作，並動員民間志工團體—大安區協作中心「國際佛光會中華總會佛光山普門寺」、防災士及企業防災合作備忘錄簽署夥伴–台灣世界展望會協助不慎受傷民眾護送上救護車就醫，芳和里應變小組跨里支援引導保全住戶疏散至避難收容處所安置。

大安區鄭裕峯區長與民間團體簽署防災備忘錄。(大安區公所提供)

災民疏散運送演練。(大安區公所提供)

臺北市大安區長鄭裕峯表示：社區災害防救工作的推動，須依靠社區民眾、組織及企業共同努力完成，平時應加強社區民眾及企業間之合作及溝通，並整合區內人力及資源，以利災時搶救工作順利進行。

大安區錦華里跨里支援操作抽水機抽除積水演練。(大安區公所提供)

今日演習動員區內消防、警察、學校、環保等機關單位及里鄰長、防災士等參演人力，更導入民間企業及志工團體支援，發揮行政組織與企業、民間志工團體能量，期使防災策略與時俱進，隨著災害複合式的產生，不斷調整防災機制，促進在面臨災害時，能夠達到應變得宜，迅速復原之效能，共同守護居民安全。