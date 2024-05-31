鎮疆操演。（軍聞社資料照片）

中華民國陸軍澎湖防衛指揮部5月29日舉行例行性鎮疆操演，在五德訓練場實施。另外，參謀總長梅家樹上將5月29日則是赴馬祖視導。對此，前少將指揮官栗正傑表示，鎮疆操演這麼大的演練，梅家樹不去視導，反而跑去馬祖？軍事上含意其實很深。

《澎湖時報》5月30日報導，陸軍澎湖防衛指揮部5月29日舉行例行性鎮疆操演，在五德訓練場實施。凌晨時分，官兵提領、鑑濾彈藥，完成車輛通聯測試及裝備檢整，緊接著120公釐迫擊砲射擊照明彈，M60A3戰車於岸際射擊海面目標，機步營官兵駕駛CM21甲車進入陣地進行反擊作戰，透過各式機、步槍等武器建構綿密火網；最後由砲兵營運用105公釐榴彈砲實施直接瞄準射擊，操演全程火光迸射，震撼聲響徹訓練場。

《軍聞社》報導指出，參謀總長梅家樹上將5月29日赴馬祖，先後視導亮島、高登島、北竿及西莒，聽取駐軍單位任務簡報，了解戰訓成效與防務整備實況，提出工作指導。梅家樹要求幹部，針對防區內各項作戰計畫，結合實況持續檢討演練，透過兵推與實兵驗證，完善應變作為；尤其在嚴峻的敵情威脅下，面對各種灰色地帶行動態樣，必須審慎應對。

對此，前少將指揮官栗正傑31日在中天電視《盧秀芳辣晚報》指出，梅家樹5月29日到馬祖，5月29日也在鎮疆操演，這是很敏感的一件事情。

栗正傑說，鎮疆操演以前一年只做一次， 但5月29日是今年第2次。鎮疆操演這麼大的演練，梅家樹不去視導，反而跑去馬祖？代表軍事上含意其實很深。