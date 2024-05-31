藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐日前被爆在泰國吸大麻後，闖入民宅閒晃，還脫褲露屁股，讓屋主嚇得報警，現在消息傳回台灣，引起外界熱議；據了解，孫安佐發生此次事件可能與女友感情生變有關，但他目前已回到台灣，女友卻還待在泰國。

孫安佐與網紅女友阿乃曾在去（2023）年結束4年戀情，但又有消息指出兩人後來復合，今年更雙雙飛往泰國發展，不過，稍早孫安佐卻被爆出因吸食大麻精神恍惚，闖入當地民宅脫褲露屁股的消息，事後同行友人通知他的父母，才將他帶回台灣。

雖然目前孫安佐已回到台灣，但阿乃30日卻更新近況，「在泰國每天都有驚喜，只要走出門都會遇到特別的事情」，表示人還在泰國，而兩人目前的真實關係也令外界相當好奇。

事實上，孫安佐稍早在限時動態寫下，「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐」，展現對女友的用心、痴情，非常保護女友，似乎也間接透露與家人相處的近況。

孫安佐已回台灣，但女友仍在泰國。（圖／IG@sun_gojo100）

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