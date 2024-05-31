啦啦隊女神林襄有著甜美外型和火辣身材，離開樂天球團，投奔味全龍當小龍女，事業十分順利。她也不時會在IG上和分私分享近況，今（31）日她就在IG限時動態透露，自己睡過頭的狀況，好在助理機智一舉動，才沒有釀成大錯，讓她驚呼：「超級可怕！」

林襄在IG限動中一臉淡妝和粉絲分享事情經過，她透露在早上發生一件非常可怕的事情，因為自己是一個就算再累也會聽到鬧鐘聲的人，但是今天她驚醒後卻發現，本來7點鬧鐘響應該就要起來的她，居然8點了還躺在床上。她的手機沒電、電話打不進來、鬧鐘也沒有想，還好助理在發現電話打不通後，就機智的跑到她家去按門鈴，還請管理員打電話，她才整個人驚醒，她表示：「我從來不會睡過頭，超級可怕的！」

啦啦隊女神林襄自曝睡過頭。（圖／林襄IG）

事實上，人氣不斷飆升的林襄，工作滿檔，還因此爆瘦到剩下38公斤，過瘦身材嚇壞網友，讓粉絲相當擔心，是不是健康出狀況，希望她可以好好吃飯，吃胖一點。為了粉絲和自己的健康，她也在Threads發文表示要制定「健康增胖」的計畫，會定期分享她的體重。網友也留言關心：「關注一下自己的甲狀腺，擔心這是原因」、「把自己吃健康，你什麼樣子都漂亮」、「你太瘦了！」、「太瘦了啦，吃到45kg還差不多」。