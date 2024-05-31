德國南部巴登-符騰堡邦曼海姆（Mannhem）市中心廣場本週五（31日）發生持刀襲擊事件，警方表示多名人員受傷，包含一名右派反伊斯蘭社運人士，警方立即對凶嫌腿部開槍，凶嫌受傷倒地。有德國媒體稱，遭砍傷的警察傷勢嚴重，正在接受手術。

UPDATE - Stürzenberger undergoes emergency surgery, and a stabbed police officer suffered life-threatening injuries. pic.twitter.com/6dgpyw0n9b — Disclose.tv (@disclosetv) May 31, 2024

綜合《歐洲新聞》（Euronews）、路透社、德國之聲（DW）報導，德國極右派社運人士暨伊斯蘭批判者斯圖爾岑伯格（Michael Stürzenberger）當天參加「歐洲和平運動」（BPE）集會時遭人砍傷，凶嫌犯罪動機目前尚不清楚，正在調查中。救援人員已到場並封鎖了事發廣場。

曼海姆警方初步說明，一名戴眼鏡蓄鬍男子持刀攻擊，而且「使用槍枝」。凶嫌身分與行凶動機仍待警方詳查，一名男子腿部刺傷，一名試圖制止凶嫌的員警頸部遭砍傷，傷者人數尚未確認，救護車、救護直升機到場待命。警方表示，現場已無直接危險。

英國《每日郵報》（Daily Mail）觀察指出，這名被砍傷的警官疑似犯了一個致命錯誤，在一片混亂中，他跳到其中一名受害者身上，似乎把他誤認為是攻擊者，這個誤判讓真正的持刀攻擊者，砍傷他的脖子。

「歐洲和平運動」以立場中立自居，但該組織德國激進圈內公開反對伊斯蘭和穆斯林而聞名，包括要求禁止清真寺。BPE的巴伐利亞分支和斯圖爾岑伯格之前曾與極右翼仇外團體「愛國者抵制西方伊斯蘭化」（Pegida）有聯繫，後者擁有大量新納粹追隨者，導致德國聯邦憲法保護局對其進行調查。

現場直播畫面顯示，斯圖爾岑伯格（Michael Stürzenberger）正準備在上台對現場的一小群民眾宣講之際，凶嫌突然衝向集會者揮刀，好幾人上前制止但遭到凶嫌攻擊，一名藍衣男子與凶嫌扭打在地，這時一名警察朝凶嫌腿部開槍，凶嫌倒地。

這起暴力事件正值歐洲議會競選活動緊鑼密鼓的最後階段，外界認為路線極右的德國另類選擇黨（Alternative for Germany party，AfD）在競選過程提及穆斯林國家移民給德國帶來危險。斯圖爾岑伯格自稱是批評伊斯蘭的記者，曾參與多個極右派反伊斯蘭組織，31日在曼海姆的宣講場合是他的「覺醒」（Open Eyes）巡迴活動行程之一。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對這起暴力事件表示震驚。他在週五（31日）於群頻台X上貼文表示，這事件「可怕」並表示他將與受害者同在：「暴力在我們的民主中絕對不可接受，兇手必須受到嚴厲懲罰。」

聯邦內政部長費瑟（Nancy Faeser）也表示：「殘酷暴行的畫面令人震驚」，並向迅速介入的警察生命奮鬥的醫護人員表達感謝，她補充說，如果調查結果是出於伊斯蘭主義動機：「那將再次證實我們所警告的伊斯蘭主義暴力行為帶來的巨大危險。」