台杉投資注資ARRIS，早在第一支基金台杉物聯網基金時。當時投資新創的目的之一，亦為取得創新技術及實證案例POC。ARRIS技術團隊成立於2017年，透過率先開發優先考慮特定剛度和強度的專利軟體、材料，和大量次生產方法，建立了一個名為「新增劑成型」的新製造類別。憑藉這個首創的先進製造平臺，能使連續纖維增強熱塑性複合結構更輕、持續性更好，大大提升產品效能。

ARRIS投資人之一的Youngone，專注於戶外／運動服裝、材料、裝備和鞋類，且擁有消費性品牌，ARRIS將高效的複合材料，與該公司合作研發創新產品。該公司表示，今年夏天，某家腳踏車龍頭品牌將公布新款頂級腳踏車，就採用了ARRIS研發的支架。

ST Engineering商業航空航天總裁Jeffrey Lam指出，透過對ARRIS的投資，將共同開發創新的複合產品，提升ST Engineering的航空航天解決方案，為客戶提供更多的增值和效益。

這一輪的策略性投資人，包括ST Engineering、Zebra Technologies、Youngone、Standard Industries、Vertex Exploratory Fund、NEA、XN、Taiwania Capital、Bosch Ventures、Modern Venture Partners（MVP）和校友風險投資集團（AVG）。