東北沃土變豪宅別墅，長春市成立聯合調查組徹查。圖為「桃花源著」專案北側未竣工的村民安置樓。（中國之聲）

大陸廣電總台「中國之聲」欄目5月31日報導，東北糧倉黑土地所在地之一的吉林省農安縣，自2020年起，遭建商以配合「農村城鎮化」政策為名規畫「君子蘭小鎮」，徵占大面積黑土地，卻蓋起高檔別墅牟取暴利，即將交屋。村民安置房卻2／3半途擱置一事。當地長春市、農安縣兩級黨委政府第一時間回應，已成立由市縣兩級自然資源、發展和改革、農業農村、紀檢等部門組成的聯合調查組，進駐農安縣合隆鎮調查，徹查專案規畫、審批等各環節工作，一經發現有相關違法違規行為，堅決依法嚴肅處理，絕不姑息。

農安縣相關部門負責人5月31日下午接受「中國之聲」採訪時表示，初步調查，涉事的「桃花源著」專案存在虛假宣傳、未批先建等問題。縣政府將確保未回遷安置的谷家嶺村萬家橋屯100多戶村民，今年年底前入住新房。

東北沃土變豪宅別墅，長春市成立聯合調查組徹查。圖為桃花源著專案臨近長白公路，距離鎮政府14公里，距離農安縣城區50多公里，項目周邊主要為大面積耕地。（中國之聲╱衛星地圖）

「中國之聲」報導，農安縣合隆鎮谷家嶺村多位村民投訴，當地2020年公開宣稱要在村裡興建結合特色產業的「君子蘭特色小鎮」，四年過去了，不但村民的宅基地遭徵收拆除，也有大面積黑土地良田被徵占，建起了以「桃花源著」為名的建案，有合院、疊拼等高檔別墅住宅，卻見不到任何特色產業，更沒有君子蘭種植基地。「特色小鎮」為何成了村民住不了也住不起的高檔別墅？

據報導，「桃花源著」建案位於長春農安縣合隆鎮谷家嶺村，主打徽派建築，以「寬庭疊院，溫泉別墅」為賣點。銷售顧問稱，他們售賣的主要有合院、疊拼和洋房。均價分別是每平方米9500元（人民幣，下同）、6000元、4000元。合院、疊院都是別墅，疊院不是獨棟，但院子獨立。

民眾質疑，在谷家嶺村，規畫中的「君子蘭小鎮」遲遲落不了地，黑土地上卻建起了別墅，豪宅一直在賣。建特色小鎮，難道不該是產業為先，為何成了房產地項目先行上馬？對當地村民來說，擱置的「就地城鎮化」又將何去何從？

報導稱，該專案首先開發的是一個以「君子蘭」為核心的特色小鎮生態系統：「君子蘭特色小鎮」，有核心產業、衍生產業和配套產業三個層級，通過「以城聚產，以產興城」，探索新型城鎮化的新模式。專案占地約10.77平方公里，由吉林省泓政建工集團打造。

「中國之聲」5月28日實地走訪發現，四年過去了，這裡只建起了大面積的高端住宅，卻見不到君子蘭特色產業。售樓部相關人員稱，得先把高端住宅建完，君子蘭產業園區什麼時候能全景實現，他們也不清楚。