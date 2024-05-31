25歲演員邱偲琹在影劇圈耕耘多年，去年憑《模仿犯》入圍金鐘女配，可惜煞羽而歸，又與合作多年的前東家解約，現自立門戶。她坦言在與前東家解約前，就陷入一段低潮，除了客串角色，長達2年沒有戲拍，參與不少試鏡都未果，因此罹患憂鬱症，還有輕生念頭，「講到這又哽咽了，那時狀況不是很好，連遺言都錄好了，有跟妹妹說狀態不好，但不敢讓媽媽知道。」

邱偲琹剖析，演員會經歷一種輪迴，努力很久好不容易被看見，但參加試鏡又會落榜，也會擔心沒有突破，這種狀態重複很多次，「那時很久沒工作，壓力也滿大的，我就卡在放棄跟不想放棄之間，不知道要去怎麼定位自己。」她把Threads的內容刪光，每天都關在家落淚，除了妹妹、男友郭方儒也陪著她，「他不太會安慰別人，會跟我一起打電動，用他的方式陪我。」經濟上還有存款可過活，但開銷很省，一個月含房租壓在3萬塊以下

邱偲琹習慣自省，找尋自我價值。（偲語創意工作室提供／服裝letmebme）

她到大醫院求診身心科，開始服藥和進行心理諮商。有一次因為換藥的緣故，服藥後產生副作用，身體一直顫抖，也完全沒食慾、提不起勁，妹妹仍堅持想替她補過生日，她自覺不能再這樣下去，後來選擇停藥，繼續心理諮商，加上朋友拉她做演戲以外的工作，開始拍YT，成立工作室，心情才漸漸好轉。

自立門戶雖然對工作有絕對主導權，但沒了經紀公司的羽翼，邱偲琹凡事從頭學且親力親為，尤其對會計、稅務事情完全一竅不通，所幸有經紀人和朋友的幫助。另還得親自站上第一線、面對製作人，得鼓起很大勇氣，在尾牙場逐一敬酒、打招呼。

邱偲琹靠自己的力量走出低潮，現戲約不少。（偲語創意工作室提供／包gucci）

現在的她戲約不少，《那些你不知道的我》才剛殺青，又進入新劇組。但喜歡內省的邱偲琹仍在找尋自我定位，她透露至今仍會收到KOL相關活動邀請，「一開始有點困擾，我明明就踏上演員之路了，也有人跟我說IG經營模式很網紅，不會有人找我演戲。」後來她轉念，認為除了演員也可以多元嘗試，還訂立網紅、演員2個身分並行的目標。

邱偲琹自立門戶，狀態越來越好。（偲語創意工作室提供／包YSL）

這一路邱偲琹有男友郭方儒的陪伴，但因為男友父親是影視圈重量級前輩郭建宏，外界認為她搭上「順風車」，會因此談情壓力大？她說：「不會，我們2個就是自己創業的年輕人、互相鼓勵。」不吝嗇對男友讚美，「我很欣賞他永遠不會害怕失敗，那股能量會影響到我，自信是與生俱來的、會發光影響到周圍的人，那時候我低潮時，也有受到他的影響。」但她也笑說男友希望不要再叫他影視大亨之子，「他和姐姐開公司，做跟爸爸很不一樣的事情，也滿辛苦。」

她形容2人關係平靜安穩，給對方很多安全感。5月初邱偲琹甜蜜替男友慶生，還和郭家人一起吃飯。郭建宏曾稱讚她是好孩子，她誇郭爸人超好，「他會跟我說，妳有任何困難都跟我說，不只對我，對工作人員都非常好。」她的家人也很滿意郭方儒，稱讚男友家教好、很乖，「好男生的優點都在他身上。」2家人互動已很熱絡，是否好事將近？「沒有，畢竟還沒達到工作上的成就感，不想這麼快走到下一步，怕影響工作，他也是這樣想。」