政府機關製作的「黃仁勳台北美食地圖」。（取自臉書）

AI教父、輝達執行長黃仁勳近日在台北大嗑美食，有媒體人分享「黃仁勳台北美食圖鑑」。但原作者卻發現，台灣駐澳洲辦事處（Taiwan in Australia）的「黃仁勳台北美食地圖」，和她的原創非常相似。經反應後，台灣駐澳洲辦事處已加註來源，並歡迎讀者追蹤原創作者的臉書「晉聊些五四三」。

AI教父、輝達執行長黃仁勳預計參與下周台北國際電腦展，近日在台北大嗑美食，粉專「晉聊些五四三」分享的「黃仁勳台北美食圖鑑」！

從圖鑑中可見，黃仁勳最愛去的寧夏夜市蚵仔煎、豆花、水果就佔了三項，他也去了南京復興捷運站周邊吃湯包、麻辣火鍋，台北小巨蛋附近吃川菜料理，中山國中站一帶吃江浙料理，中正紀念堂周邊吃無菜單料理，松江南京站附近吃豬腳，民權西路站一帶吃台菜，西湖站吃牛肉麵。上述地方都在台北市，他還特別跑去新北三重自強路一段吃豬腳滷肉飯。每個被公布的店家，近期都可能成為民眾朝聖追吃的標的。

不過，「晉聊些五四三」原作者卻發現，台灣駐澳洲辦事處的「黃仁勳台北美食地圖」，竟然和她所做的「黃仁勳台北美食圖鑑」非常相似，除了排列順序、中英文不同外，基本上格式相近，一眼看去還以為是同一人所做。

經原作者反應後，台灣駐澳洲辦事處已加註來源，並歡迎讀者追蹤原作者的臉書「晉聊些五四三」。