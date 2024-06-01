30歲日本人氣樂團TUYU（ツユ）吉他手兼網紅矢野麻也，今（31）日突然爆出殺人未遂消息，在東京住處臥室拿刀攻擊10多歲小女友後，遭到警方逮捕後，坦承犯案，並表示本來打算殺了女友後再輕生。

綜合日媒報導，矢野麻也因涉嫌殺人未遂被逮捕，警方表示他在住處拿菜刀刺進年僅10多歲女友的胸口，女方隨即被緊急送醫，送醫時意識清醒。事件發生不久後，矢野麻也自行打電話報警，表示是自己刺傷女友，隨即警方趕到現場，在床邊發現沾有血跡疑似凶器的刀具，矢野也當場罪，他坦承：「我在她睡著時，刺她左胸口一刀，我本來是想著殺了她之後自殺的」。目前尚不清楚犯罪動機，或雙方是否有起爭執。

據悉，矢野麻也以「ぷす(Pusu)」的名子活耀於YouTube，他所屬樂團TUYU訂閱者甚至超過100萬，擁有高人氣和廣大粉絲，因此這次刺傷女友消息曝光後，引發軒然大波。

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