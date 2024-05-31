台北市警察局長人事案，內政部提供警專校長方仰寧、警政署副署長李西河等兩人人選，台北市長蔣萬安屬意具備台北市資歷、交通長才的方仰寧，但內政部最終派李西河接任。國民黨立委羅智強質疑，這件事情是故意的，也就是讓蔣萬安先挑選一個人選，然後再打他一個耳光，這就是政治目的。

針對此事，羅智強31日在政論節目《少康戰情室》中覺得，這是故意的。最基本的道理，兩個名單是誰給的？那又不是蔣萬安點的兩個人，若中央這麼討厭方仰寧，就不該把方仰寧放在名單裡面，蔣萬安也勾選不到方仰寧，比如可放李西河，再放一個看起來完全不太能選的人選。中央明明放了兩個人進來，蔣萬安勾選了方仰寧之後，再打他槍。

羅智強認為，賴清德上來後的路線，真的不一樣。他今天是在每個地方，都要踩你一下、打你一下、給你穿個小鞋，他就是這樣。國會改革也是，然後對老共也是，然後對蔣萬安也是，就是跟你全面焦土戰 。

羅智強認為，雖然警政一條鞭，可是治安這種事情， 地方跟中央應該是要聯手一起來合作。為什麼會形成一個慣例，兩個名單讓你挑一個，提出兩個名單，就是代表中央能接受的，其實中央已經限縮台北市長能夠選人的權力。

羅智強覺得，這件事情就是故意的。如果本來就屬意李西河，其實有屬意李西河的做法，民進黨做得到的；但是卻讓蔣萬安挑選一個人選，然後再打他一個耳光，那就是政治目的。