國發會亦指出，2050淨零排放是全世界各國追求的目標，也是臺灣的目標。政府與世界共推淨零轉型，國家預算投入帶動綠色商機，實際上並不限於綠能產業。

為達成淨零轉型的目標，世界各國皆大舉投入預算，並掌握全球龐大的綠色商機，鄰近國家如日本，未來10年也將投資150兆日圓，換算超過新台幣30兆元。

淨零轉型9,000億元預算來源，包含既有規劃1,200億元、新增計畫3,200億元及國營事業4,400億元，並延續推動至今。國發會表示，淨零轉型相關預算更已於111年度至113年度中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第4期特別預算中陸續編列，並經立法院審議通過。

至於9,000億元的使用，國發會指出，投入再生能源及氫能(2,107億元)、電網及儲能系統(2,078億元)、低碳及負碳技術(415億元)、節能及鍋爐汰換(1,280億元)、運具電動化(1,683億元)等領域，可望打造光電、風電、電動車及儲能四大供應鏈，帶動民間投資4兆元以上，創造產值5.9兆元。

國發會舉例離岸風電供應鏈，及至2024年1月止，累計已新增建廠投資732.6億元，創造產值920.4億元。