最新PCE結果出爐後，美元和美債殖利率走跌。美元指數跌0.248％來到104.51；10年期美債殖利率跌4個基點至4.512％，2年期美債殖利率降到4.912％。

商務部31日公布，4月整體PCE月升0.3％、年增2.7％，皆與前月持平，也和《路透》調查經濟學家的預測結果相符。

排除易波動食品與能源成本不計的核心PCE，4月月增0.2％符合預期，低於3月的月增幅0.3％。相較去年同期增加2.8％，與3月年增幅一致，連續三個月持平，但比預估的2.7％略高。

商務部30日公布，第一季整體PCE與核心PCE，分別年升3.3％、3.6％，皆較上月的初估值下修0.1個百分點。

商務部周五同時發布4月個人所得支出。上月個人所得月增0.3％符合預估，差於3月的0.5％；個人支出僅月增0.2％，遜於預估的0.4％，也遠低於3月下修後的0.7％。

在PCE報告公布前，Fed官員表示他們仍對通膨降溫存有期待。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）30日在經濟俱樂部演說指出，有充分證據顯示當前貨幣政策具限制性，有助通膨回到Fed的2％目標。

威廉斯預測通膨今年下半年恢復降溫趨勢，PCE年增率今年底前降至2.5％，2026年回歸2％目標。他認為Fed終會降息，只是確切時間不明，而鑑於美國經濟表現仍強，並無降息急迫性。

達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）30日也提到，她相信通膨朝2％目標回落，但她依舊憂心通膨回溫的風險，因此Fed不能排除任何政策選項，她也認同現在談降息言之過早。