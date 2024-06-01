大陸歌唱綜藝《歌手2024》主打直播、無修音方式進行，節目播出後掀起熱議，但直播的壓力讓不少歌手都覺得緊張，楊丞琳過去因走音、落詞慘遭淘汰，就連大陸歌后那英連3集都慘輸國外歌手，而31日演唱了周杰倫的〈擱淺〉，結果一開口就走音，立刻引起網友討論，更因此衝上微博熱搜。

那英是大陸的實力派唱將，節目剛公布陣容時，網友都看好她能勇奪節目冠軍，怎料，前3場結束那英都不敵國外歌手，直播壓力也讓她坦言「壓力山大」，沒想到31日的演出更令網友傻眼，最後只拿到節目的第5名。

那英這次選唱周杰倫的〈擱淺〉，由於周杰倫起頭的低音，讓身為女生的那英很難駕馭，導致一開始抓不到音準就走音，結果就從頭不穩到尾，網友聽了也頻頻替她擔心，直言「真的『擱淺』了」。

節目播出後，引來大批網友發文評論，「那英都開口跪了…還緊張呢」、「今晚最差，沒得洗，跑多少了」、「唱這麼舒服的歌，但換氣聲如此巨大，她整個氣息的運用都是錯的」、「不如楊丞琳唱的好聽」、「年齡已經到這了」，不過也有網友給予鼓勵，「周杰倫的歌本來就很難唱，再加油的」、「沒關係英子，我知道你壓力大」、「這首真的不好唱」、「辛苦了那姐」。

那英唱周杰倫〈擱淺〉衝熱搜第一。（圖／微博）

此外，值得注意的是，不只那英不如預期，出登場就獲得全場讚賞的黃宣也在這集翻車，他同樣選唱周杰倫的〈印地安老斑鳩〉，結果編曲太過複雜被網友評為太吵，最後也只拿到第6名的名次。