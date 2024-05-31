輪胎大廠建大（2106）今年大陸輪胎經營版圖，將有重大變革！建大董事長楊啟仁31日在股東會後表示，集團旗下深圳工廠二期，預定6月1日起，停止生產，改為銷售中心／發貨倉庫，並從集團旗下大陸昆山及天津等工廠，進貨Kenda品牌自行車胎及機車胎，繼續服務現有大陸南方地區的客人，以確保既有客戶得到完善的供應服務。

楊啟仁還宣示將全力發展電動車胎，並透露公司電動車胎的模具，已開發完成，預計今年第三季電動車胎，就可上市銷售，對於大陸市場，建大電動車胎先搶攻輪胎修補市場；至於歐美市場，建大電動車胎預定年底開始銷售。

為跨足電動車胎，建大計劃與新創電動車廠結盟，共同推動電動車胎銷售，主因是新創電動車廠，對於雙方的合作意願比較高。

會中也通過去年度配息案，每股配息1元。

建大旗下深圳工廠一期，原本生產自行車胎，目前已不再從事生產後，工廠用地由建大與和居置業合作，合作開發廠房、配套宿舍及商鋪，第一期規劃面積32.63萬平方米，其中，建大可分得14.19萬平方米。

建大旗下深圳工廠二期，主力生產機車胎廠，31日是該工廠生產的最後一天，預定6月1日起，停止生產，改為建大在大陸南方的銷售中心／發貨倉庫。

建大深圳廠停產後，當地仍維持部分的人力，改轉做為集團大陸南方輪胎銷售據點的人力。至於輪胎產品則改由昆山廠、天津廠就近供貨，或由印尼廠、越南廠進口自行車胎與機車胎供貨，以確保既有客戶得到完善的輪胎供應。

建大今年機車胎產能利用率約70％，比去年產能利用率最低時，再回升5％至10％，建大機車胎已打入台灣的三陽、光陽，及gogoro等機車品牌供應鏈；海外則為大陸、巴西，及義大利等多家機車廠的主要供應商，為擴大機車胎外銷規模，建大正積極爭取切入越南、印尼及泰國Honda供應鏈。

建大汽車胎和工業車胎整體產能利用率，也達約75％，建大越南廠目前日產約1.7萬條輕卡車胎銷美，由於產能已滿載，建大正規劃擴建越南2廠，最快2025年底至2026年才能投產。

受惠於原物料價格回復正常，楊啟仁透露，建大今年營運績效，每季每股約賺0.4～0.46元的水準，並看好下半年營運，可望優於上半年，全年營運樂觀。