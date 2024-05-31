隨著端午節的腳步逼近，台中各大餐飲名店爭相推出粽子禮盒搶市！其中，阿秋餐飲今年主推「鵝油金蔥粽」與「鵝油梅干扣肉粽」；此外，在地人氣店家「双漁堂」則主打滿漢干貝粽、招牌大肉粽，均維持去年價格不漲價。

位於台中市學士路上的「双漁堂」，一直是在地人氣店家，尤其是老闆娘吳玉佩「珮姐」所包製的金門媽媽味肉粽，更是擄獲大批顧客的心，不僅平時熱銷，端午節前更是一「粽」難求。

吳玉佩表示，今年雖然所有食材皆漲一至三成不等，加上電費也漲，但考量都是老顧客，決定維持去年售價，超大顆滿漢干貝粽一顆90元、招牌大肉粽一顆70元。

吳玉珮是金門人，她所包的滿漢干貝粽是跟媽媽學的金門口味粽，特別選用濁水溪以南、口感較Q彈的二年長糯米，蒸熟後再與炒過的香菇絲、冬蝦、獨門秘製滷肉汁拌勻，讓米粒吸飽滷汁及香氣；接著再包入干貝、冬蝦、新社香菇、花生、豬後腿滷肉等內餡，食材豐富，紮實而美味。如需大量需一周前預訂，宅配運費自付。

此外，阿秋餐飲集團表示，今年端午節主打「鵝油金蔥粽、鵝油梅干扣肉粽」，單顆45元，禮袋包裝(小顆12入)720元、(大顆8入)980元，送禮自用兩相宜。

值得一提的是，阿秋為歡慶19周年，自6月起，阿秋大肥鵝海鮮樓、阿秋大肥鵝台中健康店，首度祭出6月壽星來店用餐，只要出示證明，可享「滿千送千」(限內用，不含酒水、飲料、服務費)優惠，當日最高送1萬元的餐飲千元抵用券(限下次抵用)；6月活動期間，預付「父親節專案餐宴｣，再加碼送「貝雷帽一頂｣。