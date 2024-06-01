寶成工業（9904）及豐泰企業（9910）31日都召開股東常會，其中，豐泰改選13席董事（含4席獨董），董事長王建弘續任。身為Nike製鞋代工廠的豐泰，今年在越南平順省南河小工業區，及印度第三工業區新廠，規劃生產非「Nike」鞋款，未來可帶動集團的製鞋產能。至於豐泰印尼新廠建築物已完工，但還沒安裝設備。

王建弘說，雖然全世界景氣，並沒有明顯回升，甚至起起伏伏，希望在新的董事會及經營團隊的努力下，公司業績能愈來愈好。

豐泰股東會通過去年度股利，每股將配息4.3元。

豐泰總裁陳昭吉表示，雖然今年國際經濟情勢，仍不明朗，經營團隊仍將持續投入技術創新、製程改善、自動化、精實管理、人才培養，及環保等，以提升競爭力，應對未來的挑戰，進而追求永續發展，並提高經營績效。

不過，去年因國際政經情勢不穩定，及通貨膨脹，影響消費者購買力，衝擊品牌商銷售，致使客戶訂單減少。

對製鞋業而言，人口紅利很重要，但因今年度景氣沒有那麼明朗，豐泰對於下半年營運，仍保守謹慎。面對今年整體營運，是否會比去年好，陳昭吉直說「應該是會」。

寶成31日召開今年股東常會，由董事長詹陸銘主持，會中通過去年度盈餘分派，每股將配息1.1元。寶成說，儘管營運承壓，透過動態優化產能配置，及不斷強化生產效率，有效抵銷產能利用率下降的不利影響，鞋類製造業務的毛利率逐季提升。

寶成為善用各地製造優勢，建置多元化的生產據點，涵蓋印尼、越南及大陸等地，將繼續靈活產能配置，並推進中長期產能布局策略，包括印度新廠籌備，以支持鞋類製造業務的永續增長。

對於今年度營運展望，寶成說，儘管宏觀經濟前景，依然存在不確定性，但隨著產業庫存調整取得正向成效，公司對於核心業務的復甦趨勢，持審慎樂觀態度。

在鞋類製造業務方面，寶成繼續投入資源於數位轉型等策略領域，並堅守靈活多元的產能配置，以提供產業鏈中最具價值的全方位解決方案。而在運動用品零售業務方面，寶成將進一步強化商業模式和通路組合，擴大與品牌夥伴的策略合作關係，促進營運效益的持續提升。