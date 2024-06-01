2024年台日卓越創業家大賞由日本社團法人個人創業企業家協會、中華工商經貿科技發展協會、台北市商業會聯合舉辦，並得到了賴清德總統與蕭美琴副總統特別發來賀電，對中小企業在產業創新發展中的重要作用表示肯定與祝賀。

「2024台日卓越創業家大賞」透過公開徵選及推薦報名的方式，從數百位自薦與推薦的企業中選出今年的獲獎企業。【幸福能量學苑】潛意識能量師張芷榕Selina老師，經由台日創業家甄選委員會的嚴格評選，最終脫穎而出，獲得創業導師組獎項殊榮。

潛意識能量師張芷榕Selina老師在獲得創業導師組的殊榮後，分享了她的心得感言。她表示：「能夠得到這個國際大獎，真的感到非常開心，但內心也是百感交集。回想我剛創立幸福能量學苑的時候，是在2020年一月，疫情剛開始的時候；緊接著2021年9月，3級警戒結束後，我更大膽地決定開設實體教室！當時很多人都不看好，甚至開玩笑說我『很有勇氣』，因為很多開設實體教室的老師紛紛『收攤』改線上，我卻逆向操作，全力推行實體課程。」

張芷榕Selina老師說：「幸福能量學苑堅持開設實體課程的原因，是因為許多潛意識及能量課程，真的是需要面對面傳授，學員才能得到最大的幫助。為了給學員最好的一切，我非常用心於優化學習環境、加強教學內容、開發潛意識工具以及最難得可貴的『陪伴系統』。經歷了辛苦的2022年，讓幸福能量學苑能在2023年穩定成長，並得到學員感恩與正向回饋，這也是我們得到此次大獎的原因。再次感謝幸福能量學苑所有講師和工作團隊的認真付出，以及所有學員對幸福能量學苑的支持與鼓勵。」

【履獲大獎肯定】

值得一提的是，張芷榕老師在2024年初榮獲【亞洲十大名師】金像獎，肯定了她在潛意識能量課程領域中的卓越成就。同年五月，她更是再度榮獲【台日卓越創業家大賞】，這一連串的榮譽，不僅肯定了她的專業能力，也突顯了她對學員們不間斷的支持與真心陪伴的承諾，相信張芷榕老師未來會造福更多學員，並且對社會有更多的貢獻。