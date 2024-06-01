電影《醬園弄》劇組25日出席坎城影展首映會，女星楊冪、男星李現成為紅毯焦點，兩人合體畫面氣場大開，話題立刻衝上微博熱搜，掀起網友熱議。

楊冪帶著精緻妝容，將長髮盤起，穿著一襲閃銀削肩禮服登上紅毯，李現則是一身黑西裝現身，散發帥氣成熟魅力，兩人站在一起散發強大氣場，「小說裡的離婚記者會」即視感，立刻令大批粉絲瘋狂，話題也因此衝上微博熱搜。

還有不少網友把兩人當天合體的畫面剪輯成影片，賞心悅目的畫面引發大家留言狂嗑CP：「陸版淚之女王」、「離婚感我真的是要笑顛了哈哈哈哈」、「那種豪門夫妻星光閃耀勢均力敵的感覺」、「懂事的已經遞劇本了」、「俊男美女，兩人形象搭配很和諧，更顯氣場」。

事實上，楊冪與李現早在4年前就曾在頒獎典禮上合體，舊照被挖出，兩人的高顏值也掀起大批粉絲敲碗，直呼根本可以帶入各種劇本，期待雙方未來能有機會合演現代劇。