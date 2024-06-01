近期大陸夯劇《慶餘年2》播出後再度創下超高收視，該劇連帶演員群也跟著翻紅，其中飾演王啟年的田雨也終於嘗到走紅的滋味。過去他在演藝圈中默默耕耘20多年，但始終都是擔任配角，沒有什麼記憶點，因此從被觀眾戲稱「萬年龍套」；但其實他曾因與湯唯的戀情受到關注。

據悉，當時他與湯唯因拍攝電影《警花燕子》相戀，之後同居三年，兩人感情相當穩定。直到2006年李安邀請湯唯演出《色戒》女主角，湯唯認為這是個難得的機會，於是便接受邀請，但此舉卻讓兩人感情產生問題，最終以分手收場。當時有傳言指出，是田雨不能接受電影的尺度，另有一個說法是因女強男弱，所以才分手，原因眾說紛紜，兩人始終未正面回應；不過，湯唯曾在節目中坦言，田雨是對她最好的人，只可惜，兩人有緣無分。

兩人感情疑似因湯唯演出《色戒》女主角產生問題。（圖／翻攝自微博）

如今湯唯無論在事業還是愛情上，發展都相當好；至於田雨也終於在苦熬20多年後，因《慶餘年》王啟年一角被大眾看到，即使戲份不多，但精湛演技加上他獨特的詮釋，被讚完全不輸劇中資深演員的表現，而這也讓他獲得白玉蘭獎最佳男配角。