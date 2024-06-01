拜登政府5月15日宣布，對中國大陸電動車關稅從25%提高至100%，8月起生效。美媒分析，拜登對中國加重稅有四大原因，除了保護美國汽車製造商、國家安全考量外，還有不讓大陸獲得新的壟斷地位及需要透過能源轉型來創造就業。

紐約時報報導，中國製造電動車售價低到1萬美元，拜登政府不但沒有開放進口，更將中國電動車進口關稅提高了四倍達到100%。不僅為了保護美國汽車製造商，還有三大考量。

一、不讓北京獲得新的壟斷地位

中國已在太陽能電池等關鍵乾淨能源製造領域，取得主導地位，拜登幕僚希望阻止中國大陸在電動車等產業取得壟斷，原因包括氣候問題，中國工廠往往使用煤炭等化石燃料，比美國工廠產生更多溫室氣體排放。

新冠疫情凸顯全球供應鏈的脆弱性，因為半導體等關鍵產品很難從美國依賴的中國和其他亞洲國家取得，因此仰賴進口材料的消費電子產品和其他商品價格飆升，加劇了美國通貨膨脹。

拜登國家氣候顧問薩伊迪（Ali Zaidi）表示，把電動汽車和其他先進綠色技術的供應集中在中國，可能會危及全球取得成功發展乾淨能源經濟所需技術的總體能力。

二、鞏固國家安全

拜登官員指出，他們並不是要把全世界電動車供應鏈都帶到美國。例如，他們正在與盟國達成協議，為先進電池提供礦物，並鼓勵歐洲和其他地區的國家補貼本國的乾淨技術生產。但美方擔心像中國這樣的競爭對手，主宰這個領域所帶來的安全影響。

美國政府已開始調查從中國進口的智慧汽車（電動汽車或其他）的軟硬體風險，這些汽車可以跟蹤美國人的位置並向北京報告。經濟學家也擔憂，中國可能會出於戰略目的而切斷新車或關鍵零件的出口。

三、拜登需要能源轉型來創造就業機會

拜登承諾，他的氣候計畫將創造就業機會和高薪的藍領製造業的工作，包括在賓夕法尼亞州和密西根州等關鍵的搖擺州，這些州是拜登贏得勝選連任的助力。