嘉基送餐志工劉鎮海大哥送餐到長者家裡。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長照提供送餐服務，嘉基送餐團隊劉鎮英、劉鎮海兄弟檔持續送餐10多年，他們每天風雨無阻送餐食給長者，關懷長者，劉鎮海的太太汪幼莉夫唱婦隨，也投入送餐行列，一家3人都付出心力，讓長者吃得到溫熱餐食。

劉鎮英是嘉基醫院志工，因緣際會加入送餐志工的行列，他熱心助人，認為送餐服務可以騎車兜風，還能探望長輩送上溫熱的便當，非常有意義。劉鎮海退休後也與太太汪幼莉跟著哥哥劉鎮英投入這項溫馨的送餐服務。

他們兄弟送餐時遇到長輩不在家時，會馬上通知社工聯絡長輩，有時長輩身體不舒服或是還在睡覺，社工就可以立即追蹤長輩的狀況；遇到長輩有問題時，他們也會與社工商討解決辦法，例如原訂下午4點50分送餐到長輩家，為配合晚吃習慣，他們想到用保溫袋送餐。

劉鎮英不僅送餐、也負責分類餐食，分餐工作要細心地將便當分別配放到不同路線的送餐袋子裡，也要注意長輩的個別化差異，吃粥的、吃一般便當的、吃五穀飯的，要按部就班分類。

嘉基送餐志工汪幼莉姐送餐。（嘉基提供／廖素慧嘉市傳真）

汪幼莉姐服務的1位長者有情緒上問題，她送餐時就跟長者多說兩句話、誇獎長者，拉近距離，如今長者都會期待她送餐到家裡了。

全年除了國定假日及周末外，天天騎機車送午、晚餐，頻率高、風險也高，晴雨都要出勤，他們3人服務6至20年，都不喊苦，還甘之如飴，他們說，看到長輩平安健康就很高興了。

其實，他們的大哥劉鎮邦去年過世，也曾是送餐志工，因時常主動關心長輩，原本木訥寡言也變活 潑了，會主動與人互動，劉鎮英及劉鎮海兄弟每次送餐都會想起大哥，感覺大哥守護著他們繼續送餐服務長者。