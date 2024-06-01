行政院長卓榮泰5月31日到立法院提施政方針報告並備、質詢，日前立法院長韓國瑜特別提醒立委，注意服裝儀容，不要再穿牛仔褲，但當天卻有部分綠委沒有聽從。對此，資深媒體人陳鳳馨質疑，這些綠委不願意尊重自己的行政院長？並且直言，這對台灣而言是最糟的事，因為連簡單的事大家都無法達成共識，更何況是複雜的？

陳鳳馨昨在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，韓國瑜展示了對卓榮泰的尊重，但對他尊重，不代表在野黨不監督他，「這就是先禮後兵，當然應該要如此」，行政院做對的事，立法院「當然OK」，反之，若做錯事，立院當然該監督，這是種韓式風格的希望政黨停止惡鬥的態度。

針對有部分綠營立委沒有履行韓國瑜的要求，陳鳳馨反問，他們不願意尊重自己的行政院長嗎？她直言，韓國瑜希望為台灣帶來政治新氣象，但卻有人要惡意扭曲，這對台灣而言是最糟的事，因為連簡單的事大家都無法達成共識，更何況是複雜的？

「我就不懂這些人心裡在想什麼，只要是韓國瑜講出來的事情就一定是錯的的嗎？」陳鳳馨認為，一般民眾反而會支持韓國瑜的做法，不管是支持藍、綠、白，還是無黨無派，看到一個願意尊重他人的立法院長，不就是大家的期待？