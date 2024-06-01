2024年第三屆WSVI臺中連莊盃國際排球邀請賽31日進行至第三天賽事，分組預賽最後一場由連莊對上澳洲AUSTRALIAN VOLLEYBALL ACADEMY(簡稱AVA)，連莊挾帶30日苦戰五局得來不易的勝利，幸運女神持續降臨，終場25比19、25比21、26比24直落三輕鬆勝出，晉級6月1日四強戰，將強碰地主隊龍邁建設。

連莊在此場比賽開賽便啟動多名外援，且多換上替補磨練，為明日起的準決賽做準備，也讓更多選手有機會發揮；前兩局連莊火力全開，皆以澳洲隊失誤做結尾，連莊局數上搶先聽牌，第三局連莊則不讓對手夜長夢多，儘管末段出現亂流，仍頂住壓力，最後一球由宋柏霆發出再見ACE，以三局82分鐘結束比賽。

連莊來自蒙古的外援拔都拿下14分，皇上則拿9分，表現皆比前兩日優異。連莊教練林豐慶提到明日地主隊內鬥，面對龍邁建設，會擺上面對柬埔寨的先發陣容全力以赴，他點出龍邁是經驗很好的選手們，絕對不能掉以輕心。