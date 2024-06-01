香港「歌神」張學友31日睽違6年再度來台舉辦演唱會，《張學友60＋巡迴演唱會》台北站首場，一連獻唱多首經典好歌，安可橋段也特地為台灣歌迷準備獨家國語版本〈秋意濃〉和〈她來聽我的演唱會〉。

張學友大部分歌曲選唱廣東歌，他解釋：「在台灣這裡我的廣東歌大家可能不太熟悉，可是因為這是本人的60+演唱會，我很想把從過去到現在的張學友給大家聽一下，因為我剛開始是唱廣東歌的，會有人不知道嗎。」之後他也謝謝大家，就算無法跟唱，還是靜靜地聽，所以他決定接下來全部都唱國語給歌迷，過去都是唱廣東歌版本〈李香蘭〉，安可時特地首次改唱國語版〈秋意濃〉。

歌神相當寵粉，加碼演唱了〈一路上有你〉、〈真愛〉、〈你最珍貴〉等耳熟能詳的經典歌曲時，歌聲一響起，全場大合唱，畫面感人，讓不少歌迷感動得眼眶泛淚，他也提到〈真愛〉這首歌，他覺得是專屬台灣的，因為是當年汽車廣告的主題曲，他自豪表示：「這首歌的那張專輯，是其中一張在台灣賣破百萬張的專輯」，全場演唱會一口氣帶來28首經典歌曲，最後則是唱了搖滾版的〈吻別〉為台灣首場演唱會畫下完美句點。

張學友「60+巡迴演唱會 台北站」歌單：

1.〈留住這時光〉（序曲）

2.〈Ooh La La〉

3.〈馬路英雄〉

4.〈情不禁〉

5.〈我應該〉

6.〈等你等到我心痛〉

7.〈深海〉

8.〈三天兩夜〉

9.〈交叉算了〉

10.〈Double Trouble〉

11.〈情書〉

12.〈我真的受傷了〉

13.〈日出時讓街燈安睡〉

14.〈又十年〉

15.〈天氣這麼熱〉

16.〈想劈酒〉

17.〈剎那愛〉

18.〈歲月愛情〉

19.〈分手總要在雨天〉

20.〈祇想一生跟你走〉

21.〈一千個傷心的理由〉

22.〈過敏世界〉

23.〈秋意濃〉

24.〈她來聽我的演唱會〉

25.〈一路上有你〉

26.〈真愛〉

27.〈你最珍貴〉

28.〈吻別〉（搖滾版）