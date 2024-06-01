有「國民歌王」封號的周華健，出道至今將近40年，代表作包括《讓我歡喜讓我憂》、《花心》、《朋友》等，一向作風親民的他，近來在武漢演唱會結束後，與粉絲在後台相聚話家常，沒想到體型比過往似乎大了一號，而且還有了大肚腩，讓眾人全看傻了眼。

周華健日前在武漢舉辦完演唱會後，在後台與後援會粉絲見面，逐一與等待許久的所有人握手寒暄，由於行動仍相當敏捷，可見先前摔傷的傷勢並無大礙。而當天他雖然身穿寬鬆的黑色上衣，依舊無法顯瘦，不僅臉部比起過往較為圓潤，體型也較臃腫，大肚腩更是明顯可見，照片曝光後，讓網友直呼一時之間認不出來是叱吒歌壇的國民歌王。

周華健不僅臉部較為圓潤，體型也較臃腫。（圖／小紅書）

周華健本月初出席江蘇「海安群星演唱會」，獻唱多首膾炙人口的歌曲，讓台下觀眾聽得如癡如醉，不過離場時卻不慎滑倒，四腳朝天慘摔在地上，嚇得身邊一大群工作人員急忙上前關切，周華健事後在個人官方網站發文報平安：「輕輕摔了一跤...沒事！謝謝大家的關心～天雨路滑，人人小心！今天演出雨停了，已經是最棒的狀態！總之，我好好的～請大家放心」，可見傷勢並無大礙。