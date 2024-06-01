葡萄柚升糖指數低，適合糖尿病友食用，這種柑橘類水果富含抗氧化劑、鉀與纖維素，好處多多。不少人都知道這種水果會與許多藥物產生交互作用影響藥效，醫師提醒，除了服藥者要特別注意，還有2種人也最好避開這種。

綜合《今日美國》、《紐約郵報》報導，葡萄柚含有2種天然抗氧化成分，維生素C有助於傷口癒合，茄紅素能抑制發炎，近來有許多證據表明可能還有抗癌能耐。吃1個中等尺寸的葡萄柚就能讓維生素C攝取量達到每天建議值，維生素C不僅能增強免疫系統，還可促進膠原蛋白生成，減少皺紋。

纖維素能防止便祕，促進好菌繁殖減少腸道發炎，降低壞膽固醇濃度，心臟能藉此受惠。葡萄柚的大量纖維還能帶來明顯飽足感，有助於控制體重。吃葡萄柚還能幫助皮膚煥發光彩，因為它含有大量水分，提供保濕效果。

美國約翰霍普金斯大學醫學院（Johns Hopkins Medicine）提醒，葡萄柚是酸性水果，可能會導致胃食道逆流這類消化問題的患者症狀加劇，胃炎或胃腸潰瘍者最好避免食用。

葡萄柚與治療高血壓、憂鬱症、高膽固醇、過敏、免疫反應等多種健康狀況的藥物會產生交互作用，研究發現會有這種狀況的藥物超過85種，服藥者吃了葡萄柚之後會影響新陳代謝與消化藥物的能力。因此，服藥者務必向醫師諮詢膳食能否納入葡萄柚。

註冊營養師帕林斯基韋德（Erin Palinski-Wade）說，大多數人每天吃半個葡萄柚很合適，但她提醒，腎臟不好的人務必注意鉀的攝取量，腎功能受損者應保持低鉀膳食，最好也不要吃葡萄柚。