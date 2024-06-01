兩岸若爆軍事衝突，前空軍副司令張延廷日前分析表示，台灣僅能撐4天，遭退役少將于北辰批漢奸。對此，張延廷反擊于北辰胡說八道，他絕對比于北辰愛中華民國、愛台灣。

張延廷5月31日在中天《全球大視野》節目中表示，于北辰有的話不能相信、胡說八道，比如攔截飛彈210%，這說法連國中生都不如。他大概在軍旅生涯受到很大的打擊，個性異化了，比如長官說黑板是白的，你也要說白的，因為軍人是以服從為命令，很容易造成個性扭曲。像于北辰的個性嚴格異化了，所以就要多讀書。

張延廷質疑，于北辰有人格障礙，在自信上受到很大的摧毀，因此希望他多讀書。他講話也沒有邏輯，像東晉打西晉、南宋打北宋、東漢打西漢，這就要讀書，講的話就不會荒腔走板，他這是好意。因為現在讀碩士、博士都不用考試，只要口試就可以了。

張延廷指出，于北辰講到「漢奸」，是胡說八道，這是有法律責任的 。他的人生路不順，大家都可以體諒，但是胡說八道，將來是會吃虧的。因此他希望，于北辰的人格要稍微再做調整，多讀書。

張延廷接著表示，他在軍校階段，從空軍幼校到空軍官校，一直到博士，拿了5次第一名，國家給他的勳章獎章42個，你有我愛國嗎？他寫了一千多篇文章，哪一篇不是愛台灣的，他絕對比于北辰愛中華民國、愛台灣。希望于北辰好好反躬自省，找出核心的價值，和人生正確的目標，什麼話該講要嚴謹，才能夠展現出你的氣度。

張延廷更點出，他比于北辰資深，而且拿到教授、博士資格，吃了非常多的苦。他也拿到國家42個勳章獎章，大家都可以去查；教育部通過的教授，也可以去查；博士論文在國家圖書館，還有他在8所大學當過兼任教授，也可以去查，這都是他自己努力出來的。而今天國家給他42個勳章獎章，于北辰拿多少？又付出多少？他希望，于北辰能反躬自省，閉門讀書，對自己絕對有益。