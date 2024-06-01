2024TTE台北國際觀光博覽會5月31日起至6月3日於台北世貿一館盛大開展，旅遊相關業者祭出多項優惠以吸引消費者，航空公司也不例外，國泰航空推出限時機票折扣。即日起至6月3日，至國泰航空攤位預訂全球精選航點機票，可至港、日、歐、紐澳等全球航點，經濟艙最低8.5折起，商務艙8.9折起。民眾現場註冊成為國泰航空新會員，或出示台新國泰航空聯名卡、國泰世華亞洲萬里通聯名卡均可兌換Häagen-Daz冰淇淋。現場追蹤「國泰航空」或「國泰亞洲萬里通」FB官方粉絲專頁，還有機會抱回千元機票折抵金以及「亞洲萬里通」里數折抵旅遊獎勵禮遇。
華航將自7月14日起從台北直飛西雅圖，每周提供五個往返班次，旅展限時優惠只要2萬777元起，同時在展區特別祭出好康優惠，現場加碼僅4天的機票折扣，購票再贈刮刮樂乙張，最大獎項「不限航點區域線經濟艙」天天刮。展場亦設有咖啡小點款待區、舞台表演區，吸引民眾同樂。
看好即將迎來暑假出遊的高峰期，台灣虎航特別推出全航線單程未稅799元起的線上旅展優惠促銷價，並加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票輸入有機會享最高85折票價優惠。同時，民眾到台灣虎航攤位，加入台灣虎航官方粉絲頁或追蹤官方IG，即可參加互動遊戲，答對可獲台灣虎航不限航點來回機票、最高3000元的折抵金等好禮。
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