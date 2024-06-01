登機時，空服員都會站在機艙入口對每位旅客致意問好。對此資深空姐表示，此舉其實不只是禮貌，真正用意是近距離評估每位乘客狀況，甚至鎖定身體狀況最健全的乘客，若發生緊急事故，可優先尋求他們援助。

匈牙利威茲航空(Wizz Air)空服員拉妮雅(Rania)日前在TikTok發布影片「大家知道空服員跟你們打招呼，不僅僅是出於禮貌嗎？」，她表示除了除了禮貌外，主要目的在確認每個乘客狀況，例如是否病況太嚴重，或是酩酊大醉，不符合登機資格。

拉妮雅進一步解釋，除了上述兩種人，空服員還會尋找身體健全的乘客(able-bodied passengers, ABPs)，若班機發生意外事故，在當下會優先找這類乘客來幫忙，以免花費過多時間，拖延進度。

拉妮雅補充，空服員還要顧慮到逃生時的狀況，因此要確保兒童、老年人、肢體殘障乘客不會坐在出口那一排的座位，以免疏散時影響進度。