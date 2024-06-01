藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐日前被爆在泰國吸大麻後，闖入民宅閒晃，還脫褲露屁股，讓屋主嚇得報警，現在消息傳回台灣，引起外界熱議。據媒體報導，孫安佐和屋主達成和解，賠償屋主損失，並已在5月初返回台灣。

孫安佐日前疑似吸食大麻後失控，不僅闖入當地居民家中閒晃，還脫褲子裸露下體及屁股，根據泰國媒體報導，該民宅屋主透過家中監視器看到孫安佐在屋內走動，搖搖晃晃，但屋主確定不認識孫安佐，且孫安佐當時精神恍惚也無法回答任何問題，屋主才決定報警將其帶離民宅。

孫安佐昨（31日）也在限時動態曬出無表情看向鏡頭的照片，寫下「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐。

據《中央社》報導，孫安佐已經和泰國屋主和解，賠償屋主損失，並在5月初返回台灣。另據了解，孫安佐在泰國呼麻私闖民宅，因為不是本刑3年以上的犯罪行為，所以回台後並不會被追訴；至於如果吸食大麻為個人食用，在泰國合法，回國後也無相關刑事責任。

事實上，這也不是孫安佐第一次在國外惹事，2018年他曾因為在美國網購槍枝零件組裝而入獄，被關238天後回到台灣，又遭到台灣檢方起訴，最終士林地方法院認為，雖然他犯下製造改造手槍未遂罪，但此行為在犯罪地美國法律所不處罰，依刑法規定法院無審判權，諭知公訴不受理。

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