野味被視為歐洲貴族高級料理之一，巴賽麗廳2024年推出的野味代表是紐西蘭鹿菲力。（粘耿豪攝）

居住在法國賽特港的義大利人，將梅花豬絞肉，塞入小卷內，搭配番紅花及番茄調製的醬汁，小卷混搭豬絞肉配上番茄醬汁的酸味，交織出層次豐富的味道。（粘耿豪攝）

塞特式鑲小卷融合了法國與義大利的風味。（粘耿豪攝）

普羅旺朝鮮薊濃湯是源自法國南部普羅旺斯的農民菜。（粘耿豪攝）

瓦戍杭冰淇淋蛋糕之名取自一款外型相似的瑞士乳酪Vacherin，是由蛋白餅、冰淇淋、生奶油製成。（粘耿豪攝）

巴賽麗廳的覆盆子瓦戌航冰淇淋蛋糕，是將蛋白霜做成簍空的球體，包覆覆盆子雪酪，不僅視覺感十足，外硬內軟的口感更具衝擊。（粘耿豪攝）

巴賽麗廳日前舉辦「完整法國美味版圖 尋味經典」的記者會中，表演舞者身著19世紀以荷葉邊裝飾的黑衣裙，如同現場的服務人員一般，都是在重現當時的Brasserie氛圍。（粘耿豪攝）

台北亞都麗緻大飯店行政主廚廖偉立（中）、點心房主廚游睿恩（左起）、巴賽麗廳主廚黃祥彬等人現場演繹多道經典法式料理，名廚簡天才、李信男也受邀到場。（粘耿豪攝）

巴賽麗廳主廚黃祥彬（左二）與同仁演繹多道法式料理。（粘耿豪攝）

台北亞都麗緻大飯店行政主廚廖偉立（左）當天因對已完成的某道料理不滿意而重新製作，不怒而威的他自詡溫柔，惟限於料理。（粘耿豪攝）

麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示，巴賽麗廳La Brasserie專注傳統法式料理，就是要傳承法國精神，發揚法式經典菜餚。（粘耿豪攝）

Brasserie原指法國一般賣傳統菜餚的餐廳，介於高級餐廳Restaurant與小飯館Bistro之間，興起於19世紀末「美好年代Belle Époque」，隨著資本主義與工業革命發展，歐洲文化、藝術在此時期日漸成熟，價格低廉的能源及勞力創造出豐富的作物並普及化。亞都麗緻La Brasserie的精神即在延續這樣的美好年代風華，再現法蘭西的黃金歲月。

日前巴賽麗廳舉辦「完整法國美味版圖 尋味經典」的記者會中，身著19世紀黑衣裙、荷葉邊的服務人員復刻當時的Brasserie氛圍，並邀請學者、法國在台協會官員到場，為媒體詮釋巴賽麗廳所代表的美好年代及其歷史背景。

麗緻餐旅集團董事總經理兼集團總經理徐儷萍表示，巴賽麗廳La Brasserie專注傳統法餐，餐廳菜單整合經典款共計50道料理，集結法國13大區傳統名菜，就是要傳承法國精神，發揚法式經典菜餚。

台北亞都麗緻大飯店行政主廚廖偉立、巴賽麗廳主廚黃祥彬、點心房主廚游睿恩等人也在現場演繹多道經典料理：紀錄18世紀義大利移民軌跡的塞特式鑲小卷、法國普羅旺斯經典的農民菜普羅旺斯式朝鮮薊濃湯、餐桌上的野味珍饈紐西蘭鹿菲利，以及法國蛋白霜及水果為原料的瓦戍航冰淇淋等。

塞特式鑲小卷

移民文化為法國帶來了異國的風情，居住在法國賽特港的義大利人，將梅花豬絞肉，塞入小卷內，煎至微焦後再佐以番紅花及番茄調製的醬汁，拌入源自地中海西北區的大蒜蛋黃醬，小卷混搭豬絞肉配上番茄醬汁的酸味，交錯出層次豐富的味道。

普羅旺斯式朝鮮薊濃湯

源自普羅旺斯的農民菜，廚師以普及的朝鮮薊搭配以鮮奶油、洋蔥為基底的濃湯，再加入紅蘿蔔、西芹，最後加入白酒、橄欖油、法國香菜提味，交織出看似平淡無奇，風味卻令人印象深刻的普羅旺朝鮮薊濃湯。

紐西蘭鹿菲利

歐洲貴族的菜單裡會出現野味，而野味也被視為高級料理之一，巴賽麗廳2024年推出的野味代表是紐西蘭鹿菲力，將菲力肉舒肥處理後，炭烤至五分熟，佐以軟糖洋芋、甜菜根及覆盆子醬汁，鹿肉與醬汁搭配的鹹酸甜在口中散發，味道十分獨特。

瓦戍航冰淇淋

瓦戍杭冰淇淋蛋糕之名取自一款外型相似的瑞士乳酪Vacherin，是由蛋白餅、冰淇淋、生奶油製成，巴賽麗廳的覆盆子瓦戌航冰淇淋蛋糕，是將蛋白霜做成簍空的球體，包覆覆盆子雪酪，不僅視覺感十足，外硬內軟的口感更具衝擊。

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳La Brasserie推出法國各大區經典名菜，即日起午、晚供應，加入緻友會員可享9折禮遇，及累積點數酬賓計畫。