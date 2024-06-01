31歲的香港歌手關浩德去年參加《中國好聲音》，獲得導師薛之謙及「Henry」劉憲華的青睞為他轉身，後來他選擇加入Henry的隊伍，沒想到節目播出不到一個月，就因爆出霸凌李玟的事件而停播；關浩德接受時報周刊CTWANT專訪時被問到此事，坦言多少會覺得有點可惜，不過也說：「我算好了，錄的那集有播出，算是比較幸運的了。」

過去大多從事幕後工作的關浩德，登上大舞台坦言有些不習慣。（圖／記者侯世駿攝）

談到參加《中國好聲音》的契機，關浩德說是與經紀人討論後的結果，個性低調的他過去從未想過要上節目，這也是他首次登上這麼大型的舞台，「去上了之後覺得滿好玩，可以認識年紀差不多，都很熱愛音樂的人。」過去從事幕後音樂工作的他坦言在螢光幕前覺得有些不習慣，笑說：「做幕後沒人理你，現在要一步一步學習怎麼表達自己。」他也不會特意去看網路評論，就算是有批評的聲音也不在意。

關浩德是香港大學心理系畢業的高材生。（圖／記者侯世駿攝）

其實關浩德是一位學霸，大學就讀香港大學心理學系，大二那年認識了一群熱愛音樂的朋友，讓他決定要往音樂人的道路邁進，大學畢業後至美國伯克利音樂學院進修，返回香港後投入幕後工作，製作、編曲、當樂手都難不倒他，曾與歐陽娜娜、單依純、袁婭維等歌手合作；除了幕後工作，關浩德也持續有推出單曲，先前終於發行首張個人專輯《Jest Be A Rock》，他表示：「我現在也有在做幕後，但同時想發自己的音樂，我一般不太想分開說幕前幕後，都是做音樂的心態。」

從美國伯克利音樂學院進修回國後，關浩德開始與許多歌手合作。（圖／記者侯世駿攝）

問及家人是否支持音樂夢想？關浩德感恩地說家人非常支持他追夢，而他也受爸爸的影響，特別喜歡台灣的抒情歌，從以前就很愛聽陳綺貞、林宥嘉、盧廣仲等人的作品，並說希望將來有機會能與孫盛希及黃宣合作；至於收入方面，他樂觀表示：「不能賺很多，做音樂本來就不是為了要賺很多錢，但都還好，沒有餓死，就走一步看一步吧！」

關浩德推出首張專輯《Jest Be A Rock》，希望將來能與孫盛希、黃宣等台灣歌手合作。（圖／記者侯世駿攝）

雖然關浩德很投入在音樂世界，但身旁的朋友不理解音樂圈的生態，會一直給予他建議，告訴他「應該」要怎麼做，聽久了讓他覺得很煩，便寫出歌曲〈Leave Me Alone〉，「很多人會想給你建議，覺得是為你好，但這不一定是適合你的東西，不過當下不會吵起來，他們講得不是沒有道理，不是說他們不好，只是有時候會覺得很煩。」

關浩德以與準歌王裘德合作的歌曲〈胚胎〉入圍金曲獎最佳編曲人。（圖／記者侯世駿攝）

由於是首張個人專輯，因此關浩德對金曲獎抱有期望，雖然入圍名單出爐後，他的這張專輯沒有入圍，但他與準金曲歌王裘德合作的歌曲〈胚胎〉入圍最佳編曲人獎，對於金曲獎他也說：「這個獎項很有份量，沒有說一定必須用這個獎來證明自己，但真的入圍非常開心。」