大陸航母遼寧號。（示意圖/中新社資料照）

有網友透過多張商業衛星照片發現，大陸航空母艦遼寧號和福建號同時現身渤海、黃海海域，在遼東半島東西兩側進行試航，衛星圖也顯示出福建號急轉彎半徑只有3.4公里。前空軍副司令張延廷表示，大陸雙航母演練，福建號急轉彎半徑只有3.4公里，轉彎半徑越小，表示性能越棒。

張延廷5月31日在中天《全球大視野》節目中表示，因為福建號還沒成軍，所以就沒有跨甲板飛行的問題，電磁彈射系統還沒做驗證，所以還沒有殲-15T、殲-35在那邊降落。將來若要跨甲板飛行，一定要殲-15T；其他飛機則可以降落福建號，因為有攔截索，可是因為沒有彈射裝置，沒有辦法從福建號彈射起飛。

張延廷並指出，航母轉彎半徑越小越好，表示性能越棒，3.4公里就能轉過來，轉彎半徑越小，代表轉彎率越高，轉過來速度很快。

張延廷接著點出，福建號高速航行時，濺出來的浪，表示全馬力推進。福建號有8萬多噸，因使用柴油，不是核動力，推進力量有22萬匹馬力。福建號有最大推力的優勢。因為飛機要在航空母艦起飛降落時，航母都要大馬力前進，一定要逆風，飛機停在甲板上就會有速度，有江上風力，就會有更大速度，到時候一彈射就出去了。