今天鋒面影響，西半部及東北部有陣雨或雷雨，午後各地都有雷陣雨，中部以北、東北部及各山區可能出現局部大雨。昨生成的第2號颱風馬力斯今晨登陸大陸廣東，將減弱為熱帶低壓，明上午通過台灣上空，將引入大量水氣，在馬力斯殘骸、鋒面及強盛西南風的3重影響下，西半部應慎防劇烈天氣。

中央氣象署指出，今天鋒面影響，西半部及東北部易有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流發展旺盛，各地都有雷陣雨，且雨勢增大，中部以北、東北部及各山區有局部大雨發生機率；氣溫方面，各地仍悶熱，北部及東半部高溫30至32度，中南部33至35度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，馬力斯今登陸廣東後，受到陸地破壞，強度會減弱為熱帶低壓，接下來就會轉向偏東快速移動，明上午通過台灣上空，預估是普通低壓或殘骸，雖然馬力斯通過台灣時已經不是颱風，但它會帶動西南風增強，引入大量水氣。

粉專表示，今天屬於轉變期，鋒面加上颱風外圍水氣靠近，降雨從中午過後才會陸續出現；明天馬力斯的殘骸通過，加上鋒面、強盛西南風三重影響，將會是這次降雨高峰，西半部有機會出現劇烈天氣，尤其山區應慎防劇烈雨勢。