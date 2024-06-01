杜姓男子與林姓女子在女兒還年幼時，雙方就已離婚，女兒則是隨林女一同生活，日前，杜男因為已逾65歲，求職甚難，加上名下並無財產，難以維持基本生活，因此向法院訴請要求孩子盡扶養義務，按月給付8000元扶養費，直到他終老之日為止。

法院審理，杜男的女兒指稱，父親婚後酗酒、打牌賭博，不僅無心工作，連家計分擔也未盡責任，更在酒後辱罵或毆打她的母親，導致母親身心靈嚴重受創。

而且由於父親有重男輕女觀念，更未盡到照顧她的責任，她從小就是由母親一手扶養，父親未曾探視、關心聯絡、給付扶養費。她現在也已成家，有2名小孩尚且年幼，實在無力支付父親的扶養費，也無給付義務。

法官調閱杜男稅務財產所得資料顯示，杜男名下無確實財產，2020至2022年的所得給付分別為0元、5280元、0元，顯無足以維持生活的財產或收入，故杜男主張不能以自己財產維持生活等，應可採信。

法官考量，杜男坦承沒有拿錢回家，也很少回家。結婚沒有多久，在女兒不到1歲時就分居，沒有跟林女住一起，年輕時因為愛喝酒，有辱罵及毆打林女。

法官審酌，杜男在女兒不到1歲時就未共同生活，且離婚時，女兒年僅3歲，杜男身為人父，卻無正當理由未盡扶養義務，且杜男對林女也有故意毆打及侮辱的不法侵害行為，其情節難認並非重大。日前依法宣判，駁回杜男之聲請。可上訴。

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