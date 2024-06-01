【全程字幕】蔣萬安嗆「有聽沒到」！劉世芳不甩蔣警察局長人選 羅智強回應

新任台北市警察局長人選爆出中央與地方不同調，台北市長蔣萬安屬意並向內政部推薦的警專校長方仰寧意外落馬。國民黨立委羅智強昨（5月31日）對此痛批，民進黨完全不在乎台北市治安工作。

內政部日前宣布由現任警政署副署長李西河接任台北市警察局局長，原本外界呼聲高，且台北市長蔣萬安屬意並向內政部推薦的警專校長方仰寧意外落馬，引發中央戲耍地方爭議。蔣萬安昨表示，並非針對人選有意見，而是中央與地方在人事上應相互尊重。

羅智強昨接受媒體聯訪時指出，法令上的話，北市警局長是內政部決定，但實際上北市治安工作要跟市長有密切聯繫，請問劉世芳是在耍蔣萬安嗎？讓人勾選，結果最後自己採取要用的人，那幹嘛請人勾選？請問將來北市治安出問題，是不是要找劉世芳還是總統賴清德負責？治安工作還有黨派之爭？中央地方一起決定適任，找出雙向能溝通協調警政工作的首長。

羅智強更痛批，「民進黨根本不在乎治安，只在乎用人是否自己派系跟綠的純度思考」，對於民進黨蠻橫作風，他表達非常遺憾。

藍委王鴻薇也說，國民黨北市5位立委要特別跟中央、內政部發出最嚴重警告，因為劉世芳打給蔣萬安討論局長人選時，當時蔣非常厚道也遵守慣例，請對方提供人選做圈選，劉也同意並提出2名單，當市長圈選，劉卻沒有遵守承諾，過程充滿狡詐、欺騙，這樣做法實在無法接受。