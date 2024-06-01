孫安佐泰國呼麻闖民宅露臀！ 狄鶯痛哭接回台：兒在泰國被下蠱 @ChinaTimes

明星夫妻檔孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐再爆爭議，傳在泰國呼麻後闖入民宅露臀部，屋主嚇得報警，目前雙方已和解。不過，消息傳回台灣後，孫家慘遭外界批評；對此，狄鶯今受訪稱孫安佐在泰國被下蠱，還住進精神病院，她哭著把兒子接回台，找身心科醫生和阿西（陳博正）的太太西嫂化解。

根據泰國媒體報導，孫安佐被拍到私闖民宅又脫褲露臀部，精神看起來恍惚、不穩，屋主決定報警並驅離他。台灣刑事局聯繫駐泰聯絡官，初步得知今年4月孫安佐在普吉島疑似呼麻後私闖民宅，被屋主報警抓人。由於是輕罪所以沒有通報我方，孫安佐隨即回台，目前人在國內。

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昨孫鵬向本報回應：「我不曉得耶，因為他（孫安佐）現在沒有跟我們住在一起。他長大了，很多事情都不會跟我們講，如果有事他會再跟我們講吧。」孫安佐昨也在限時動態PO面無表情看向鏡頭的照片，表示：「家裡的人有病，還被怪罪在前女友身上，我好可憐。」

孫鵬不清楚孫安佐的動向，是狄鶯飛至泰國接兒回台。（圖／狄鶯臉書）

孫安佐嘆自己好可憐。（圖／孫安佐IG）

不過，根據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯說孫安佐透過前女友阿乃認識「四海幫子軒」，因此在泰國被下蠱。孫安佐遭關2次，曾進急診室、精神病院，狄鶯飛往當地後，抱著滿身是傷的孫安佐大哭，5月9日將兒接回台再付2萬多塊醫藥費。狄鶯稱孫安佐返台後像中邪般，帶去身心科治療後，也接受男星阿西的老婆詹玉琴去蠱，目前狀況好八成。

阿西的老婆詹玉琴替孫安佐化解。（圖／永遠的大玩偶~阿西陳博正臉書）

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