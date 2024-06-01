烏克蘭與俄羅斯久戰不休，雙方持續消耗軍事資源，俄國的經濟也受到國際社會制裁。最近有一說法指出，俄羅斯總統普丁察覺政變的徵兆，大規模改組軍事領導階層，不斷設法鞏固政權。

《新聞週刊》報導，俄羅斯最近在烏克蘭的攻勢取得小進展，但普丁似乎不斷試圖鞏固自身權力。前陣子莫斯科以涉嫌大規模收賄為罪名，逮捕多名高階軍官，但外界認為，他們會被逮捕，其實另有他因。

例如，俄羅斯第58集團軍前司令波波夫（Ivan Popov）少將曾出言批評俄軍，以及其在烏克蘭南部對待士兵的方式，而他被捕的原因是「涉嫌詐欺」。去年7月，波波夫批評俄羅斯國防部未能為戰機提供充分支援而被解除指揮權。他說，俄軍「缺乏反砲兵作戰」（lack of counter-battery combat）、偵察火砲的資源太少，以致俄軍「大規模死亡」。

波波夫遭逮捕，引發各方猜測。研究俄羅斯軍事後勤的前美國防部官員特倫科（Trent Telenko）5月22日在社群平台X上發文稱，波波夫被捕與政變清洗的想法息息相關，「南部軍區第58集團軍波波夫是少數有能力的俄羅斯將領之一。他被免職是為了普丁防止他政變。」

58th Army of the Southern Military District, Ivan Popov, was one of the few competent Russian flag ranks.



His removal is about Putin "Coup proofing" his military. https://t.co/8GIFAsBqf0 — Trent Telenko (@TrentTelenko) May 22, 2024

儘管高層的變動引發關注，但除了宣布逮捕和解僱之外，沒有任何真正的證據可以證實，政變即將發生的說法。