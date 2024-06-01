新營警方執法不手軟，最近2個月已攔查取締94輛噪音車。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南新營非法改裝噪音車橫行，警方執法不手軟，最近2個月已攔查取締94輛噪音車，並通報環保局及監理站裁處；這幾天又出現非法改管噪音車輛沿途炸街，途經派出所，員警發現後立即調閱監視器通知到案。

新營警分局表示，非法改裝噪音車輛除了妨害民眾安寧，更常伴隨超速行駛及危險駕車，為守護市民生活安寧及遏止非法改裝歪風，自4月1日起加強取締，祭出「馬上抓、馬上測、馬上罰」三步驟。

車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人1800元以上、3600元以下罰鍰，不合格車輛仍須改善至複驗合格為止。另若有設高音喇叭、排氣管（翹管、拆除消音器等）、無照駕駛、改裝車燈等違規行為，將依道路交通管理處罰條例舉發、處罰。

新營警分局長蘇政敏表示，警方將不定期聯合環保局及監理機關在重點路段稽查，並規畫勤務加強巡邏查察，同時也聯繫環保局至新營地區裝設噪音偵測科技執法，還給民眾一個安寧的生活環境。