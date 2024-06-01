國發會主委劉鏡清日前表示，非核家園方向沒有改變，以台電提供的資料顯示，目前電力足夠，「電夠就不考慮核能」。然而，核四廠前廠長王伯輝則表示，核四「絕對」值得重啓，並將核四重啓要花多久時間以及多少錢皆一一分析，並強調重啓的關鍵是領導人的決心。

王伯輝昨（5月31日）在臉書以「核四廠需要重啓嗎？值得嗎？如何重啓」為題發文，並透露台電目前的高官都說不能重啓，「我的了解，都是因為他目前位居要職，說句公道話，重啓舆否，他都是高官，重啓只是增加他的壓力」；然而，有些曾親自參與核四廠的建廠及測試的人則表示，太了解這個廠，真的盼望能再替台灣做點事，王伯輝說有這種想法的人，大概目前都調到別的廠或工程，這都是他們講的真心話。

王伯輝更透露，真正參與過核四廠測試的華裔顧問蔡維綱博士曾說過，這是他參與過核能工作超過30年，測試最好的電廠，許多都是超越廠商的標準」，甚至還說若核四重啓，情況可以，他願意再回台替家鄉服務。

「核四『絕對』值得重啟」，王伯輝表示，如何重啓的關鍵是「領導人」的決心，包括找曾經參與過核四工程且有使命感的工程師逐步規劃。王伯輝也分析道，核四重啓要3年，步驟是先回到封存前的狀況，備品可由二號機取用，大家擔心的儀控系統，再測試一次，不要全換，把二號機當備品，爾後二號機若要重啓，再買新的系統就好。至於核四重啓大概要花多少錢？王伯輝則估計300億左右。

王柏輝重申，核四重啓的key point在「政府的決心」，並強調，一個可以穩定北台灣電源而且證明可用的電廠為什麼不用呢？「鄰近的日本、韓國、中國都全力的支持這種潔淨的能源，台灣曾經是全國電力百分之五十來自核能，就是一個非核家園的政治口號，把台灣搞成如此」。