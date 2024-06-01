禁穿牛仔褲配球鞋！女藍委卸戰鬥裝「盛裝出席」 范雲不甩韓國瑜這樣穿 @ChinaTimes

行政院長卓榮泰昨（31日）首度赴立法院施政報告並備質詢，立法院長韓國瑜日前就提醒立委們「服裝儀容」，不要再穿牛仔褲、球鞋，國民黨立委們也都盛裝出席，謝龍介穿上重金訂製的手工西裝，王鴻薇、柯志恩也難得穿上高跟鞋，張嘉郡也笑說穿了四天「戰鬥裝」終於換衣服了。不過民進黨立委並不領情，吳思瑤穿白球鞋質詢，范雲也穿著牛仔褲還嗆說，「韓國瑜要我們不能穿牛仔褲來院會，我偏不要。」

韓國瑜日前在院會特別提醒，行政院長卓榮泰來施政報告及總質詢時，請立委們「服裝儀容」，不要再穿牛仔褲、球鞋，即使高級餐廳都不准這樣穿著。昨日國民黨立委也都聽院長的「韓式」規定，平常都穿球鞋的王鴻薇難得穿上高跟鞋、一身黑白搭配，「看我們多聽韓院長的話」。陳菁徽穿上粉色條紋襯衫，搭配一身米白色套裝，自誇說「我今天穿得很整齊耶」。

王育敏身穿粉色套裝，感慨說「我們已經連續四天都是穿戰鬥服了，好不容易今天可以穿著自己喜歡的服裝」。張嘉郡在看到呂玉玲、許宇甄、萬美玲等人穿著正裝陸續進場，也開玩笑說，「有網友在調侃我們是都要做親家母了」。

柯志恩說自己是展現平時的穿著，但大家平常都是穿布鞋，很難得可以把塵封已久的高跟鞋拿出來，還笑說太久沒穿怕會開口笑，特地黏了一下。徐巧芯坦承這次進到立法院穿的最正式的一次，還自嘲說「又會被側翼討論OOTD（今日穿搭）了」。

同樣是正裝出席的廖偉翔也開玩笑說，「韓院長是希望我們穿了西裝，就不會亂打架」，蘇清泉也說，國會議員就要有國會議員的樣式，穿牛仔褲、球鞋是會被美國國會趕出來，不過他也笑說「西裝脫掉就可以打架」。

謝龍介則穿上一襲合身的灰色西裝，笑說是「韓大哥（韓國瑜）交代的」，他也認同迎接新政府要有新氣象，還透露自己身上這套西裝大概兩萬多元、手工訂製的，特別穿出來亮相。

不過民進黨立委吳思瑤第一棒上場總質詢，就穿著白色球鞋跟韓國瑜說，自己長期推動學校服儀解禁、立委也是，問政不是到西餐廳且小白鞋是當代女性最舒適又能彰顯專業的打扮，自己是區域立委勤跑也得穿球鞋。

范雲也在臉書貼出自己身穿大紅色西裝外套、牛仔褲配高跟鞋的特殊穿搭，「笑死，韓國瑜要我們不能穿牛仔褲來院會，我偏不要！文盲。」