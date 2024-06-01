男子阿國與女子小萱（均化名）2021年4月結婚，婚後育有1女，不料，阿國卻發現小萱與男子阿華（化名）交往，2人不僅發生性行為，還生下一名女兒，阿國憤而在2022年1月離婚，並對2人提告連帶賠償精神慰撫金80萬元。

法院審理，小萱辯稱，她在婚姻關係存續期間，有與阿華發生性行為，並產下1女，但是因為阿國曾對她家暴、辱罵，阿國自己也曾在夜店，與女子牽手、摟抱，並發生親密關係，2人的婚姻早已名存實亡，阿國也多次要求離婚，因此她的所為未侵害阿國之的配偶身分法益。

法官考量，小萱所為依一般社會通念，明顯已逾越合宜的社交分際，違反配偶因婚姻契約而互負誠實的義務，足以破壞家庭共同生活的互信基礎，並破壞夫妻共同生活之圓滿、安全及幸福。

法官認，當時小萱與阿國尚未離婚，於婚姻關係存續中，仍當有互負誠實、共同維護婚姻生活圓滿之義務，不因一方曾有不當、逾矩行為，就可免除對方之義務，小萱稱阿國配偶身分法益未受侵害或受害情節輕微等，尚非可採。

法官審酌，對小萱與阿華之行為，對阿國之侵害，以及造成精神痛苦程度等情。日前依法宣判，阿國得請求2人連帶賠償精神慰撫金，以20萬元為適當。可上訴。

而小萱指控阿國出入夜店，有摟抱行為，並曾與女子同住汽車旅館，甚至後來發生性行為。法官認，阿國已顯逾越一般男女正常友誼，侵害小萱配偶身分法益。日前依法宣判，小萱得請求阿國賠付精神慰撫金10萬元。可上訴。

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